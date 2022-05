DIRECT SPORT – Italie : l’Inter ne relâche pas la pression sur l’AC Milan

L’AC Milan est prévenu: l’Inter Milan ne relâchera pas la pression dans l’intense mano a mano lombard pour le scudetto et est provisoirement repassée en tête de la Serie A avec une victoire de caractère sur l’Empoli (4-2) vendredi en ouverture de la 36e journée.

Les Rossoneri, attendus dimanche sur le terrain de l’Hellas Vérone, ont cru pendant une demi-heure que les Nerrazzurri allaient lâcher du lest, menés 2-0 chez eux après avoir été surpris par deux contres rondement menés par les Toscans.

Andrea Pinamonti, prêté par l’Inter à Empoli, a ouvert la marque (5e) puis Kristjan Asllani a inscrit son premier but dans l’élite (28e) en profitant de l’inattention du défenseur central Stefan De Vrij.

Mais dans le sillage d’un Nicolas Barella déchaîné, à la fois premier récupérateur et artilleur le plus dangereux, et d’un Lautaro Martinez en rage, les Intéristes ont eu le mérite de parfaitement réagir pour finir la première période en trombe. Cinq minutes leur ont suffi pour revenir à égalité, grâce à un centre tendu dévié dans son propre but par le défenseur Simone Romagnoli (40e) puis une reprise puissante de Lautaro Martinez (45e).

Et malgré un gardien toscan héroïque à la reprise, l’Argentin a libéré les 70.000 tifosi ayant rempli San Siro avec son 19e but en championnat (64e), avant qu’Alexis Sanchez ne ponctue d’un quatrième but la belle remontée milanaise (90+4e).

“L’équipe a fait preuve de caractère, on est là”, a savouré Simone Inzaghi sur DAZN.

Vendredi 6 mai

Inter Milan – Empoli 4 – 2

Genoa – Juventus Turin 2 – 1

Samedi 7 mai

(15h00) Torino – Naples

(18h00) Sassuolo – Udinese

(20h45) Lazio Rome – Sampdoria Gênes

Dimanche 8 mai

(12h30) La Spezia – Atalanta Bergame

(15h00) Venise – Bologne

(18h00) Salernitana – Cagliari

(20h45) Hellas Vérone – AC Milan

Lundi 9 mai

(20h45) Fiorentina – AS Rome

Classement: Pts J

1. Inter Milan 78 36

2. AC Milan 77 35

3. Naples 70 35

4. Juventus Turin 69 36

5. AS Rome 59 35