Des communiqués publiés, hier soir, jeudi 5 mai 2022, par le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, en vertu desquels un certain nombre de responsables de la sécurité des aéroports et des ports maritimes ont été changés.

Ces changements comprenaient un certain nombre de ports maritimes et aéroports, tels que l’aéroport internationale de Tunis Carthage et les ports de La Goulette et Rades.