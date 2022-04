Palestine : Des raids israéliens sur la bande de Gaza

Des avions de guerre israéliens ont lancé des frappes aériennes sur la bande de Gaza, mardi 19 avril 2022, en réponse au lancement d’une roquette depuis cette localité.

Les raids de l’armée israélienne ont visé un poste de sécurité dans la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Les bombardements ont eu lieu un jour après que plus de 19 Palestiniens et sept Israéliens ont été blessés lors d’affrontements entre la police israélienne et les Palestiniens dans la cour et autour de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée.