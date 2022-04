Tunisie : Le président de la République préside samedi les travaux du conseil des ministres

Le président de la République, Kaies Saied a présidé samedi les travaux du conseil des ministres au cours duquel 4 projets de décrets lois et 7 décrets présidentiels ont été examinés.

La tenue de ce conseil coïncide avec la célébration du 84ème anniversaire de la fête des martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la mise en place d’un parlement national, a affirmé le président de la République, selon une vidéo publiée sur la page officielle facebook de la présidence de la République.

Un parlement qui répond à la volonté du peuple et non un parlement qui enregistre des échanges d’insulte, a-t-il noté. “Nous réaliserons les revendications des martyrs dans un parlement effectif et nous concrétiserons les demandes de ceux qui l’ont rejoint après 8 décennies ainsi que les revendications des martyrs et des blessés de la révolution du 17 décembre 2010”, a encore ajouté Saied.

L’histoire de la Tunisie est riche en pensée clairvoyante et l’idée de parlement a été édifiée par des nationalistes libres, a affirmé le président de la République.

Le prochain parlement exprimera la volonté des tunisiens avec crédibilité et les prochaines élections seront tenues selon un nouveau scrutin conformément aux résultats de la consultation nationale, a affirmé Saied.

S’agissant du dialogue, le président de la république a souligné qu’il se poursuivra durant les trois prochains jours mais sera tenu seulement avec ceux qualifiés d’honnête et de nationalistes.