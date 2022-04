Tunisie : Bouden reçoit une délégation du Sous-Comité des Nations unies pour la prévention de la torture

La Cheffe du gouvernement Najla Bouden a reçu une délégation du Sous-Comité des Nations unies pour la prévention de la torture, actuellement en visite en Tunisie pour évaluer la mise en œuvre des recommandations émises dans son premier rapport publié en 2016.

Bouden a réaffirmé à cette occasion l’ouverture de la Tunisie à toutes les recommandations du Sous-Comité, selon un communiqué publié dimanche par la présidence du gouvernement.

Il s’agit, a-t-elle indiqué, de développer davantage le système pénitentiaire à travers l’amélioration des conditions d’incarcération dans les centres de détention et les prisons et l’adoption de mécanismes alternatifs pour réduire la surpopulation carcérale, et ce dans le souci de respecter les principes des droits de l’Homme et les engagements du système des droits humains.

La Cheffe du gouvernement a également souligné que la visite en Tunisie du Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture permettra de renforcer et de développer les acquis, et de donner suite à de nouvelles recommandations qui contribueront à servir et à consolider le système des droits de l’Homme dans le pays.

Pour sa part, le chef de la délégation, Abdallah Ounnir, a déclaré que la rencontre avec la Cheffe du gouvernement a été ” franche et constructive “, et a permis d’évoquer les engagements de Tunisie en matière de prévention de la torture.

Il a, dans ce contexte, salué les démarches positives réalisées par la Tunisie dans le domaine de la lutte et de la prévention de la torture, à travers notamment la création de l’Instance nationale pour la prévention de la torture, qui est la première au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Ounnir a, en outre, passé en revue le travail accompli par le Sous-Comité ainsi que les visites sur le terrain et les réunions tenues au cours de cette visite, et donné un aperçu des résultats et recommandations qui seront publiés dans le deuxième rapport sur la Tunisie.