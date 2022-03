DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Pluies en faibles quantités et légère baisse des températures

Les précipitations se poursuivent, mardi. Des pluies éparses et en faibles à moyennes quantités sont attendues. Ces pluies seront temporairement orageuses et parfois intenses sur certaines délégations ouest.

Un vent relativement fort soufflera prés des côtes. La mer sera agitée à très agitée sur la zone de Serrat et le golfe de Gabès.

Températures en légère baisse et les maximales varieront entre 10 et 15 °C dans le nord et le centre et entre 15 et 20 °C dans le sud et atteindront 22 °C à El Borma et Borj El khadhra.