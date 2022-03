DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Pluies éparses et temporairement orageuses à partir de lundi après-midi

Des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues, à partir de lundi après-midi, sur le nord et le centre, et le soir sur le sud-est du pays.

Les températures seront stationnaires et les maximales varieront entre 11 et 16 degrés au nord et au centre, entre 16 et 21 degrés au sud, et peuvent atteindre les 26 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.

L’activité de vent impose de faire preuve de vigilance, notamment près de côtes et au sud, puisqu’il sera accompagné de phénomènes de sable. La mer sera agitée à très agitée au Golfe de Gabès.