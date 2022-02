Tunisie : La distribution des bouteilles de gaz domestique sera suspendue du 21 au 23 mars 2022

La chambre syndicale nationale de distribution des bouteilles de gaz domestique, a annoncé vendredi, la suspension de ses activités pour les 21, 22 et 23 mars 2022, a indiqué vendredi, l’UTICA.

Cette décision prise, à l’issue d’une réunion des membres de la chambre, tenue aujourd’hui, au siège de la centrale patronale, résulte “du non respect par les ministères concernés de l’accord signé le 11 avril 2021.

Il s’agit de la non application de l’accord relatif à deux augmentations de 25 millimes du prix de la bouteille de gaz au cours des mois de juin et septembre 2021, au titre de l’indemnité de distribution, en plus de la non actualisation des données financières du secteur au cours du 2ème trimestre 2021”.

Selon la chambre syndicale nationale de distribution des bouteilles de gaz domestique, le ministère n’a pas élaboré durant le 2ème trimestre 2021, le programme des années 2021, 2022 et 2023.

Le Président de la Chambre, Mohamed Mnif a critiqué la relation entre la Chambre et l’autorité de tutelle qui n’a pas honoré ses engagements, et a bloqué les voies du dialogue.

Il a indiqué que la hausse excessive des prix des hydrocarbures ou des pièces de rechange au cours de dernières années a impacté la marge bénéficiaire du distributeur, soulignant que les ministères et les responsables ont ignoré les demandes de la chambre alors qu’elle a présenté des études sérieuses sur la situation du secteur et sur les solutions à adopter pour surmonter les difficultés du secteur .