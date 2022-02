Tunisie : Moussi rencontre André Parant

Abir Moussi, la présidente du Parti destourien libre (PDL), a reçu ce jeudi 24 février 2022, au siège central du parti, Anne Gueguen, directrice du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères et son adjointe chargé de l’Afrique du Nord, accompagné de l’ambassadeur de France en Tunisie André Parant et de son conseiller politique.

La rencontre était une occasion d’échange sur les questions économiques, sociales et financières brûlantes et sur les moyens de soutenir les relations tuniso-françaises dans divers domaines.

La rencontre s’est déroulée en présence de Thamer Saad, vice président chargé des relations extérieures, et de Mohamed Karim Karifa, vice président chargé des relations avec les organisations et les partis.