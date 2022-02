DIRECT SPORT – Ligue 1 (9e journée) : Programme et arbitres

Programme et arbitres des rencontres de la 9e journée de la première phase du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues les 26 et 27 février en cours et le 5 et 6 mars prochain (Tous les matchs à 14h):

Poule A

Samedi 26 février

A Tataouine:

US Tataouine – CS Hammam-Lif Arb: Fraj Abdellaoui

A Hammam-Sousse:

ES Hammam Sousse – CA bizertin Arb: Karim Khemiri

Dimanche 27 février

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – ES metlaoui Arb: Nidhal Letaïef

Dimanche 6 mars 2022

A Sfax:

CS Sfaxien – Espérance ST

Poule B

Samedi 26 février

A Zarzis:

ES Zarzis – CS chebbien Arb: Walid Jridi

A Soliman:

AS Soliman – O Béja Arb: Nasrallah Jaouadi

Dimanche 27 février

A Monastir:

US Monastir – AS Rejiche Arb: Youssef Seraïri

Samedi 5 mars 2022

A Radès:

Club africain – ES Sahel