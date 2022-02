La Russie prête à trouver des solutions diplomatiques

Le président russe, Vladimir Poutine, a exprimé son inquiétude qui restait sans réponse de la part des pays occidentaux. En même temps, l’Ukraine a annoncé la mobilisation de ses réservistes.

Mercredi 23 février, Poutine a déclaré que son pays est toujours ouvert à un dialogue direct et honnête pour trouver des solutions diplomatiques aux problèmes les plus complexes… Cependant, les intérêts et la sécurité de nos citoyens sont, pour nous, non négociables a-t-il poursuivi.

La crainte d’une escalade militaire aux portes de l’Union européenne (UE) est à son paroxysme depuis que M. Poutine a reconnu, lundi, l’indépendance de deux territoires séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine, les républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, rapporte Le Monde.