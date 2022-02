DIRECT SPORT – Ligue 1 (8e journée) : le CA et l’ESZ réussissent leurs déplacements, le CSHL et l’USBG se neutralisent

Le Club africain et l’Espérance sportive de Zarzis ont bien négocié leurs déplacements respectivement à Mahdia et Béjà dans la poule B pour le compte de la 8e journée de la première phase de la Ligue 1 du football professionnel, tandis que le Club sportif de Hammam-Lif et l’Union sportive de Ben Guerdane se sont neutralisés en concédant le nul vierge à Hammam-Lif.

Dans la poule B, le Club africain a réalisé la bonne opération en allant s’imposant à Mahdia aux dépens de l’AS Réjiche par une courte victoire certes, mais les trois points engrangés lui permettent de se rapprocher à trois longueurs seulement du leader usémiste.

A la faveur de cette précieuse victoire, le CA reste dauphin avec 15 points, suivi par son adversaire du jour, l’AS Réjiche, 3e avec 10 points.

A Béjà, les olympiens ont cédé dès la première mi-temps (28e) face à l’ES Zarzis sans parvenir à rattraper leur retard d’un but. Un but qu’a d’ailleurs inscrit contre son camp Oussama Fraj.

Grâce à cette victoire, l’ES Zarzis n’est plus seule lanterne rouge, mais ferme désormais la marche ex aequo avec l’Etoile du Sahel, l’AS Soliman et son adversaire du jour avec 7 points chacun.

Dans la poule A, l’unique affiche de ce dimanche s’est soldée par un nul vierge entre le CS Hammam-Lif (8e et dernier de la poule), et l’US Ben Guerdane (4e).

Ce nul ne fera les affaires d’aucune des deux formations et surtout pas du club phare de la banlieue sud de Tunis qui demeure lanterne rouge.

La 8e journée, rappelle-t-on, est amputée de trois matches mettant en lice l’Espérance de Tunis, l’Etoile du Sahel et le CS Sfaxien, tous engagés ce week-end en coupes africaines interclubs.

Poule A

Dimanche 20 février:

A Hammam-Lif

CS Hammam-Lif – US Ben Guerdane 0-0

Déjà joués

Samedi 19 février:

Stade 15 Octobre Bizerte:

CA Bizertin – US Tataouine 0-1

But : Ahmed Hammami (49)

Reste à jouer

Mercredi 2 mars:

Stade de Radès

Espérance de Tunis – ES Hammam Sousse

Jeudi 3 mars:

A Métlaoui

ES Métlaoui – CS Sfaxien

Classement: Pts J G N D BP BC Diff

1. Espérance ST 16 7 5 1 1 10 3 +7

2. Club Sportif Sfaxien 13 7 4 1 2 7 4 +3

. US Tataouine 13 8 4 1 3 10 10 0

4. US Ben Guerdane 12 8 3 3 2 7 6 +1

5. CA Bizertin 10 8 3 1 4 7 8 -1

6. ES Hammam Sousse 8 7 2 2 3 6 6 0

7. Etoile S. Metlaoui 6 7 1 3 3 4 9 -5

8. CS Hammam-Lif 5 8 1 2 5 7 12 -5

Poule B

Dimanche 20 février:

A Béja

O Béja – ES Zarzis 0-1

A Mahdia

AS Réjiche – C Africain 0-1

Déjà joués

Samedi 19 février:

A la Chebba

CS Chebba – Us Monastir 0-0

Reste à jouer

Mercredi 2 mars:

A Hammam-Sousse

ES Sahel – AS Soliman

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Monastir 18 8 5 3 0 7 1 +6

2. C. Africain 15 8 4 3 1 6 3 +3

3. AS Réjiche 10 8 2 4 2 7 7 0

4. CS Chebba 9 8 2 3 3 4 5 -1

5. AS Soliman 7 7 1 4 2 3 4 -1

. ES Sahel 7 7 1 4 2 3 5 -2

. O. Béja 7 8 2 1 5 5 7 -2

. ES Zarzis 7 8 1 4 3 2 5 -3