Monastir : Saisie de 302 litres d’huile végétale et 200 kilos de farine subventionnée

Les brigades mixtes de contrôle économique relevant du gouvernorat de Monastir ont saisi 302 litres d’huile végétale subventionnée et 200 kilos de farine subventionnée.

Ces marchandises et d’autres produits alimentaires de base ont été stockés à des fins de spéculation, lit-on dans un communiqué publié par la direction régionale de commerce à Monastir, soulignant que ces quantités ont été réintroduites dans les circuits de distribution légaux.

D’autres infractions ont été relevées par les brigades de contrôle au niveau de plusieurs commerces de la région et sont liées au non respect des règles d’hygiène, au non affichage des prix et à l’absence de facturation, d’après la même source.