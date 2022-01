DIRECT CAN 2022 : on a manqué de réussite dans le dernier geste (Kebaier )

Le sélectionneur national Mondher Kebaier, a affirmé que l’équipe de Tunisie a joué de malchance face à la Gambie et a manqué de réussite dans le dernier geste, jeudi, lors de la troisième journée du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations (Groupe F).

“On s’attendait déjà à un adversaire difficile qui allait fermer tous les espaces, et on a préparé tous les scenarios possibles, ce qui explique notre domination territoriale lors de la première mi-temps.

Mais on n’a pas été chanceux encore une fois avec les penalties. Ca aurait changer beaucoup de choses. En seconde mi-temps on était obligé de prendre le risque et de créer le surnombre en attaque, ce qui a permis à notre adversaire de profiter des espaces vides et de nous surprendre en fin du match”.

“Le plus important c’est qu’on s’est qualifié pour les huitièmes de finale où on va affronter une grande équipe qu’est le Nigeria. On doit bien préparer ce match pour décrocher notre billet pour les quarts et aller le plus loin possible dans cette compétition”, a ajouté Kebaier.

De son côté, le joueur Youssef Msakni a reconnu que l’équipe n’a pas eu une bonne entame de match mais ensuite elle s’est donnée à fond, ajoutant que l’essentiel c’est d’avoir assuré sa qualification au prochain tour et d’être encore dans le tournoi.

“Nous devons maintenant tourner cette page et regarder vers l’avant. Nous allons défendre nos chances crânement face au Nigeria. J’espère que nos camarades se rétablissent le plus tôt possible du Covid pour aborder le prochain match dans les meilleures conditions”.

Il est à noter que la Tunisie, battue jeudi par la Gambie (0-1), s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en tant que meilleure troisième équipe avec le Cap-Vert, le Malawi et les Comores.