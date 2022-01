DIRECT CAN 2022 – Tunisie-Mauritanie (4-0) : les déclarations

Le sélectionneur national Mondher Kebaier a considéré que le large succès remporté par la Tunisie face à la Mauritanie (4-0), pour le compte de la deuxième journée du groupe F de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN-2021), était une belle réaction après la défaite face au Mali.

“Nous étions dès le début déterminés à remporter le match et nous avons livré une belle prestation qui reflète notre vrai visage aussi bien au niveau individuel que collectif”, a indiqué Kebaier qui ajoute : “j’étais persuadé que les joueurs étaient capables de se rattraper après le premier match malgré l’absence de six joueurs à cause du Covid-19”.

“Nous devons faire preuve du même esprit et de la même détermination dans les prochains matches à commencer par la confrontation face à la Gambie qui s’annonce difficile”, a souligné le coach national.

“Nous n’avons d’autre choix que la victoire face à la Gambie pour se qualifier au prochain tour et démontrer que nous sommes capables d’aller plus loin dans la compétition”, a-t-il lancé.

De son côté, le joueur Hamza Mathlouthi, auteur du premier but de la rencontre, a estimé que la sélection tunisienne a abordé le match sous une forte pression après la défaite concédée lors de la première journée et l’absence de six joueurs pour cause de Covid-19.

“Nous avons eu aujourd’hui une belle réaction en remportant une victoire convaincante. Il nous reste maintenant de confirmer face à la Gambie”, a ajouté l’arrière droit du Zamalek qui affirme que “la Tunisie a désormais son destin en main”.