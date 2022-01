Tunisie  : Inquiétude sur la non-exécution des décisions de la justice administrative

La deuxième étape des campagnes de terrain de sensibilisation à l’accès à la justice administrative a démarré depuis le premier jour de la nouvelle année.

Organisée par l’association Réseau Mourakiboun, la caravane de ces campagnes atterrit le dimanche 9 janvier à Kairouan et Sousse. Elle a vu l’installation de deux tentes dans des zones très fréquentées en plein centre-ville à Sousse et à Kairouan pour informer les citoyens et améliorer leurs connaissances de leurs droits, des institutions juridictionnelles et des mécanismes simples et efficaces d’accès à la justice administrative.

Ce fut l’occasion de mettre à la disposition des citoyens des flyers et des documents de sensibilisation dont les contenus visent à faciliter et promouvoir leurs connaissances de leurs droits.

Cela a aussi permis aux citoyens venus nombreux, malgré le froid de canard qui a régné le dimanche, de se renseigner auprès des experts présents des procédés à suivre pour défendre leurs droits en cas de litige avec l’administration.

Certains citoyens ont aussi exprimé leur inquiétude de la lenteur des procédures et la non-exécution des décisions de la justice administrative.

Cette deuxième vague de campagnes de terrain d’accès à la justice administrative se poursuivra le dimanche prochain 16 janvier à Sfax à la Place Cent mètres”.

Elle entre dans le cadre de la campagne nationale pour l’accès à la justice administrative, initiée en Tunisie par l’organisation non partisane « Democracy Reporting International », le Réseau « Mourakiboun », l’Association alternative media (ATMA), avec l’appui du Tribunal administratif.