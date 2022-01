Tunisie : Ouverture de deux concours pour le recrutement d’éducateurs et enseignants de la jeunesse et de l’enfance

La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, a annoncé l’ouverture de deux concours pour le recrutement de 210 éducateurs et enseignants de la jeunesse et de l’enfance, lit-on, vendredi, sur la Page facebook Officielle du ministère.

Le directeur du Bureau de l’information et des relations publiques au ministère, Moez Hassan, a déclaré à la TAP qu’au cours de la semaine prochaine, l’organisation de ces deux concours sera publiée dans le journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Le premier concours concerne le recrutement de 105 éducateurs de la jeunesse et de l’enfance, tandis que le second concerne le recrutement de 105 éducateurs du secteur de l’enfance, selon la même source. Les critères et les conditions de participation seront publiés au journal officiel.