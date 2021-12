Concours vidéo touristique de l’OMT 2021 : Histoires exceptionnelles de tourisme durable

Les meilleurs exemples de destinations exploitant le pouvoir du tourisme au service du développement durable ont été célébrés dans le cadre du Concours de vidéos touristiques 2021 de l’OMT.

Le concours a été conçu pour identifier les meilleurs conteurs visuels de toutes les régions du monde. Les inscriptions étaient jugées dans deux catégories.

Histoires exceptionnelles de tourisme durable

Les participants ont été invités à présenter des exemples remarquables qui montrent le visage humain du tourisme et démontrent l’impact social positif que le secteur peut avoir en créant des opportunités pour tous.

L’Afrique : Seychelles – Creole Rendez-vous

L’Amérique : Puerto Rico – Agrotourism Puerto Rico

L’Asie et le Pacifique : The Philippines – Have A Safe Trip, Pinas

L’Europe : Slovenia – Slovenian Gastronomy. You can’t spell Slovenia without love. Your plate awaits

Le Moyen-Orient : The Red Sea Company – Seeds of Hope (affiliate member)