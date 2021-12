Tunisie : Augmentation des cas de suicide au cours du mois de novembre 2021

L’Observatoire social tunisien relevant du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) a révélé que le problème du suicide s’est aggravé tout au long du mois de novembre dernier avec 28 cas de suicide et tentatives de suicide enregistrés, contre 19 cas et tentatives de suicide en octobre 2021.

Les hommes représentent 82,1% du total des victimes de suicide et tentatives de suicide avec 23 cas contre 5 femmes, selon le rapport mensuel du FTDS sur les protestations, le suicide, les tentatives de suicide et les violences pour le mois de novembre 2021, publié aujourd’hui, mardi, par le Forum.

Le rapport a indiqué que les actes de suicide ont été surtout constatés chez la catégorie d’âge entre 26 et 45 ans (23 cas) et une seule tentative de suicide, tandis que chez les 46-60 ans, 3 cas ont été enregistrés et deux cas parmi la tranche d’âge 16-25 ans.

Sidi Bouzid arrive en tête de liste des gouvernorats en termes de nombre de cas de suicide et tentatives de suicide avec 8 cas, suivi du gouvernorat de Kairouan (4 cas) puis Ben Arous (3 cas) apprend-on de même source.