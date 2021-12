Angleterre (14e journée) : Newcastle ne gagne toujours pas, Leeds sur le fil

Deux matchs ont été joués mardi soir pour le compte de la 14ème journée de Premier League. Newcastle recevait Norwich à St. James’ Park pour un duel de mal classés (20ème et 19ème au coup d’envoi).

Très vite réduits à 10 après l’exclusion de Clark (9′), les Magpies ont tenu pendant toute la première période et ont ouvert le score au retour des vestiaires grâce au penalty transformé par Wilson (61′).

Dix-huit minutes plus tard, Pukki (79′) a répondu à l’Anglais pour égaliser et partager les points. A

u classement, Newcastle reste bon dernier tandis que Norwich gagne une place. Un peu plus tard, Leeds affrontait Crystal Palace et dans une rencontre très fermée, la décision est venue de Raphinha qui a offert les trois points à la formation de Marcelo Bielsa en transformant un penalty dans les arrêts de jeu (90+3′).

Avec ce succès, Leeds remonte à la 15ème place (15 pts). Palace est 12ème (16 pts).