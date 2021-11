JTC2021 : La Tunisie présente par trois représentations à la compétition officielle

La Tunisie sera présente pour la première fois dans l’histoire des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) par trois représentations parmi les 14 pièces sélectionnées dans la compétition officielle de la 22ème édition des JTC a annoncé la directrice de ce grand festival arabe et africain dans son genre lors d’une conférence de presse organisée mercredi à la cité de la culture Chedli Klibi en présence notamment de Youssef Lachkham, Directeur Général de de L’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA) qui a noté que les JCC sont au rendez-vous, pour retrouver leur public et leurs invités, insufflant de nouveau la vie aux salles de spectacles après une absence forcée, imposée par la situation sanitaire.

C’est une édition, a -il ajouté, aux enjeux multiples, dont les plus importants restent l’innovation et la créativité. Tous les amoureux du théâtre sont appelés à venir nombreux dans les salles, dans le respect des mesures sanitaires, se rassembler autour des scènes avec passion, célébrer le retour des JTC et soutenir les nouvelles créations théâtrales.

Les trois pièces tunisiennes en lice sont les suivantes “Conférence des oiseaux” de Naoufel Azara (Production El Teatro), “Cauchemar d’Einstein” d’ Anouar Chaafi (Production: théâtre de l’opéra de Tunis), et ” La dernière” de Wafa Taboubi (Production : Art distribution et société Mythe production).

Au line up de la 22ème édition à laquelle prennent part 24 pays, 7 sections, 99 représentations, 14 pièces en compétition, 38 pièces hors compétition, 18 pièces arabes, 5 pièces africaines, 10 dans la section Théâtre du monde, 14 dans la section Théâtre de liberté, 3 dans la section Expressions théâtrales de l’immigration, 16 dans la section Théâtre d’enfants, 10 dans la section Théâtres amateurs et créations des clubs de théâtre des maisons de culture,

La conférence de presse a été marquée par un vibrant hommage à une combattante selon les propos de Nissaf Ben Hafsia, qui a largement milité pour que ce festival s’internationalise un jour, en l’occurrence Latifa Mkaddem.

Hommages, consécrations, Egypte invité d’honneur et Michel Courtemanche invité spécial

Chaque montée sur scène est un hommage en soi, un retour sur les moments inoubliables de la mémoire du festival des Journées Théâtrales de Carthage (JTC). Au cours de la 22ème édition qui se tiendra du 04 au 12 décembre prochain , des dramaturges de différents horizons se rencontrent, pour présenter leurs œuvres à un public assoiffé de spectacles annulés ou reportés à la suite de la pandémie du covid19 qui a éloigné non seulement les artsites mais aussi le public de la scène.

Avec ce nouveau rendez-vous qui affiche son retour à la lumière de l’amélioration de la situation sanitaire, l’édition 2021 des JTC c’est aussi la rencontre des spécialistes et des amoureux du quatrième art. Différentes générations d’artistes et techniciens, critiques et adeptes se retrouvent pour la création et la créativité, pour l’échange et le dialogue, pour ouvrir de nouvelles fenêtres et d’autres horizons,

Du 4 au 12 Décembre 2021, le théâtre sera en fête. Invités et spectateurs assoiffés de quatrième art pourront occuper l’espace public, tout en respectant les règles du protocole sanitaire . Des ateliers, des formations, des workshops des hommages, des stages, des masterclass, des performances et des conférences seront organisés en vue d’établir notamment une réflexion commune sur la réalité du théâtre en temps de crise (corona, guerres, pauvreté etc) dans le cadre du colloque international des JCC “Le théâtre aux temps des risques” qui est une collaboration entre les Journées Théâtrales de Carthage et Arab Theatre Institute.

Pour cette édition 2021, c’est l’Egypte qui est l’invité d’honneur avec un hommage lors de la cérémonie d’ouverture qui sera rendu aux célèbres acteur Ahmed Badir. et actrice Samiha Ayoub ainsi qu’un hommage à la mémoire de Samir Ghanem.

Une consécration sera réservée à l’Histoire et le Parcours de “La Troupe de la Ville de Tunis” qui a été dirigée par divers créateurs du quatrième art qui firent Ecole en Tunisie et dans le monde arabe : Mohamed Abdelaziz Aguerbi, Ali Ben Ayed, Mohsen Ben Abdallah, Béchir Drissi, Abdelmajid Lakhal, Abdelaziz Meherzi, Mohamed Kouka et Mouna Noureddine

En dehors des 7 sections retenues pour cette édition, les JTC qui reviennent avec la conviction que l’art et la création sont de la résistance, ont rendu hommage posthume, par une minute de silence, lors de la conférence de presse à l’acteur et metteur en scène Makram Nsib qui fut membre du comité directeur et qui est décédé le 31 juillet dernier après un combat contre le covid19.

Les JTC constituent également une occasion pour rendre hommage à plusieurs artistes qui ont enrichi la scène théâtrale arabe , africains et tunisienne : Fadhila Hachmaoui (Algérie), Amal Dabess (Jordanie), Floriss Adjanohoum (Bénin), John Sibi-Okumu (Kenya), Lassaad Ben Abdallah (Tunisie), Jamel Madani (Tunisie), Fetha Mahdoui (Tunisie), Abdelgheni Ben Tara (Tunisie), Saida Hammi (Tunisie),

Deux consécrations sont au programme: Aouatef Naim (Irak) et Noureddine Ouerghi (Tunisie).

La 22ème édition des JTC a invité également l’acteur et l’humoriste québécois, considéré comme une éminente référence dans le mime Michel Courtemanche qui animera des workshops et des master class.