Voltaware by Geec, ou la nouvelle solution idoine pour gérer sa consommation d’énergie

Faisant partie des sociétés tunisiennes les plus innovantes dans les domaines de la régulation, de l’efficacité énergétique, de la domotique, du photovoltaïque et de l’Energie en général, GEEC – pour Global Engineering, Energy & Construction – continue d’innover. Pour le grand bonheur des consommateurs.

C’est dans ce cadre que GEEC propose, aujourd’hui, des solutions ouvertes et innovantes, pour sécuriser, simplifier et optimiser la gestion technique et énergétique dans les secteurs tertiaires et industriels.

Orientée beaucoup plus vers le secteur tertiaire et résidentiel (restaurants, cabinets médicaux, showrooms, salons de thé, maisons d’hôtes, salles de sport, agences, villas, appartements …), notre nouvelle solution « Voltaware by Geec » est une solution de monitoring de l’énergie qui permet de mieux comprendre la répartition de votre consommation énergétique selon les appareils que vous utilisez grâce à un algorithme d’intelligence artificielle. Cela vous permet d’avoir une meilleure maîtrise de vos habitudes de consommation et de prendre en main votre facture électrique.

GEEC bénéficie auparavant de l’expertise et du savoir-faire d’une vingtaine d’années de ses fondateurs et ressources ainsi que de la notoriété de ses partenaires et fournisseurs dans les domaines cités plus haut et en particulier avec Voltaware (partenaire dans la solution de monitoring) Vimar (fournisseur de solution domotique) ; Skyfoundry (Partenaire de la solution de management énergétique : Skyspark); DISTECH Controls (Fournisseur d’automates et autres éléments de régulation).

GEEC intègre les différents métiers et composants de régulation et développe des solutions pour un système de management énergétique (S.M.E) adapté à chaque entité économique.

En effet, dans l’objectif de réduire vos coûts d’exploitation (énergie et maintenance) pouvant aller jusqu’à 30%, nos solutions simplifient la réalisation, l’exploitation et la maintenance de vos installations techniques.

GEEC dispose aujourd’hui des références de taille dans plusieurs secteurs (industrie laitière et agroalimentaire, pharmaceutique, céramique, textile, santé, hôtellerie, banques et autres bâtiments tertiaires…).

Aujourd’hui et grâce à la nouvelle application Voltaware by Geec, d’importantes économies peuvent être réalisées sur votre consommation, car l’énergie la moins chère est celle que vous ne consommez pas.

Il y a lieu de noter à ce niveau l’apport d’adaptation de GEEC à l’environnement tunisien, à l’intégration d’autres solutions et à la gestion de la facture, qui a permis de faire évoluer Voltaware en la rendant non seulement une solution de monitoring et de suivi mais aussi une solution interactive permettant l’action à travers une domotique simplifiée ajoutée en option et en rendant possible l’interfaçage avec le site web de la STEG pour générer et régler les factures d’électricité…

Nous proposons des modules adaptés à tous les types de bâtiments résidentiels, mono et triphasés, pouvant être installés facilement grâce à leur taille plus mince qu’un disjoncteur.

Voltaware by GEEC vous permet de générer automatiquement votre facture d’électricité grâce à l’actualisation automatique de votre index.

Tout ceci est gérable à travers une application mobile ergonomique et simple à utiliser permettant de tout contrôler grâce à un simple clic.

A propos de GEEC

Global Engineering, Energy& Construction (GEEC) est une des sociétés tunisiennes les plus innovantes dans les domaines de la régulation, de l’efficacité énergétique, la domotique, le photovoltaïque et de l’Energie en général.