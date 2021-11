Quelques nuages sur le nord et ciel partiellement nuageux sur le centre et le sud. Les nuages deviendront parfois denses sur l’extrême sud avec pluies éparses, temporairement orageuses l’après-midi.

Les températures maximales seront comprises entre 19 et 24 °C et se situeront à 17 °C sur les hauteurs ouest. Vent de secteur sud sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud, faible à modéré. Mer moutonneuse à agitée sur la zone de Serrât.