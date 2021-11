Le ciel sera dimanche peu nuageux dans la plupart des régions, à nuageux en fin de journées, dans les régions du centre et du sud.

Les nuages seront accompagnés de quelques pluies dans certaines régions. Le vent soufflera de secteur ouest à sud-ouest faible à modéré, à relativement fort près des côtes. La mer sera ondulée.

Les températures seront en légère hausse et varieront entre 18 et 22°C au nord, à 16°C sur les auteurs, et entre 20 et 24 °C au sud.