Tunisie – Météo : Pluies orageuses attendues sur l’extrême nord

Des pluies orageuses sont attendues, mardi, sur les régions de l’extrême nord et intéresseront progressivement les autres régions du nord et localement le centre, au cours de la nuit. Le ciel sera partiellement, nuageux ailleurs.

La vitesse maximale du vent baissera à 50 km/ et la mer sera très agitée à agitée dans le nord et grosse sur les côtes Est.

Une légère baisse des températures sera enregistrée et les maximales seront comprises entre 21 et 26 °C dans le nord et les hauteurs et entre 26 et 31° C dans le reste des régions.