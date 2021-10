Ligue 2 : Le coupe d’envoi de la compétition fixé aux 13 et 14 novembre prochain

Le coup d’envoi du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, saison 2021-2022 a été fixé au 13 et 14 novembre prochain, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération tunisienne de football (FTF).

Le tirage au sort relatif au calendrier de la compétition aura lieu vendredi prochain à partir de 11h au siège de la FTF.

Les 24 équipes ont été réparties sur 4 groupes et le championnat se jouera comme suit:

1ere phase:

Les matches seront disputés en aller-retour et les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les play-off

Play-off:

Les play-off seront disputés par deux groupes. Chaque groupe disputera trois journées (aller) sur terrain neutre.

Le premier de chaque groupe accède à la Ligue 1, tandis que les sixièmes de chaque groupe sont relégués en ligue amateurs (Niveau 1).

Play-out:

Les cinquièmes disputeront un mini-championnat de trois journées (aller) sur terrains neutres. Le troisième et le quatrième à l’issue de ce mini-championnat se voient rélégués en Ligue amateurs (Niveau 1).

Voici la composition des groupes:

Groupe 1:

Stade tunisien, CO Médenine, SS Sfaxien, ES RAdès, Kalaa Sport, CS Benbli

Groupe 2:

JS Kairouan, ES Jerba, Jendouba sport, AS Jerba, AS Manzel Nour, CO Transport

Groupe 3:

AS Gabès, EO Sidi Bouzid, AS Oued Ellil, CS Msaken, AS Mhamdia, EM Mahdia

Groupe 4:

EGS Gafsa, Sfax Railways, Sporting Ben Arous, CS Korba, CS Tabarka, Stade Gabésien