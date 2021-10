Ligue 1 : Analyse des données générées par les rencontres de la 2e journée

Voici une analyse des données générées par les rencontres de la 2e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputées samedi et dimanche:

– L’US Tataouine, l’US Monastir et l’Olympique de Béja réalisent jusque-là un sans faute en remportant leurs deuxièmes matches d’affilée.

– Sept matches n’ont pas encore disputés (cinq dans la poule 1 et deux dans la poule 2) en raison des engagements sur le plan continental de certaines clubs.

– L’US Tataouine occupe provisoirement la tête du classement de la poule 1 avec 6 points après deux succès aux dépens respectivement du CA Bizertin (2-1) et du CS Hammam-Lif (2-1).

Dans la poule 2, le leadership revient actuellement à l’US Monastir et à l’Olympique de Béja ex aequo avec six points chacun. L’USMo avait battu respectivement le CS Chebba (2-0) et l’AS Réjiche (1-0), tandis que l’O Béja avait battu l’ES Zarzis lors de la première journée avant de disposer de l’AS Soliman (1-0) à l’occasion de la 2e journée.

– La 2e journée a vu le nombre des buts marqués pendant le week-end régresser par rapport au total des buts enregistrés lors de la première journée. Six réalisations ont été recensées contre neuf la semaine dernière.

Deux rencontres sur les cinq disputées se sont soldées par un nul vierge.

– Tous les buts du week-end ont été inscrits en deuxième mi-temps. Le premier étant intervenu à la 57e minute de jeu par le biais du joueur de l’US Monastir Hamza Jelassi, tandis que le dernier a été inscrit à la 89e par l’intermédiaire du joueur de l’O Béja, Chiheb Jebali.

– L’US Tataouine compte jusque-là la meilleure attaque avec 4 buts à son actif. Le promu l’ES Zarzis et le revenant le CS Chebba n’ont pas encore marqué en deux matches disputés.

– L’US Monastir dispose de la meilleure défense en n’ayant encaissé aucun but pour 180 minutes jouées.

– Cinq clubs de Ligue 1 n’ont encore disputé aucun match depuis le coup d’envoi de cette nouvelle saison; Il s’agit de l’ES Métlaoui, de l’US Ben Guerdane, de l’Espérance de Tunis et du CS Sfaxien dans la poule 1 et de l’Etoile du Sahel dans la Poule 2.

Voici les résultats des rencontres du week-end:

Poule 2

Dimanche :

A Rejiche :

AS Rejiche 0

US Monastir 1 Hamza Jelassi (57)

A Mahdia :

O. Béja 1 Chiheb Jebali (89)

AS Soliman 0

Déjà joué :

Samedi

A Chebba:

CS Chebba 0

ES Zarzis 0

Reste à jouer

Jeudi 28 octobre

A Hammam-Sousse :

Etoile du Sahel

C. Africain

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. O. Béja 6 2 2 0 0 4 0 +4

. US Monastir 6 2 2 0 0 3 0 +3

3. C. Africain 1 1 0 1 0 1 1 0

. AS Réjiche 1 2 0 1 1 1 2 -1

. CS Chebba 1 2 0 1 1 1 3 -2

. ES Zarzis 1 2 0 1 1 0 2 -2

7. AS Soliman 0 1 0 0 1 0 1 -1

. ES Sahel 0 0 0 0 0 0 0 0

Poule 1

Samedi

A Bizerte:

CA Bizertin 0

ES Hammam-Sousse 0

A Hammam-lif:

CS Hammam-lif 1 Tarek Aggoun 58e

US Tataouine 2 Yassine Cheikh Wali 69e, Houssem Louati 84e

Reste à jouer

Mercredi

A Radès (16h30):

Espérance de Tunis

CS Sfaxien

Jeudi 28 octobre

A Metlaoui (14h30):

ES Metlaoui

US Ben Guerdane

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Tataouine 6 2 2 0 0 4 2 +2

2. ESH Sousse 1 1 0 1 0 0 0 0

. CA Bizertin 1 2 0 1 1 1 2 -1

4. Espérance ST 0 0 0 0 0 0 0 0

. CS Sfaxien 0 0 0 0 0 0 0 0

. US Ben Guerdane 0 0 0 0 0 0 0 0

. ES Metlaoui 0 0 0 0 0 0 0 0

. CSHammam-Lif 0 1 0 0 1 1 2 -2