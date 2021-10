Tournoi de l’UNAF (natifs 2003) – tirage au sort : Tunisie-Algérie et Maroc-Egypte en ouverture

Le tirage au sort du tournoi de l’Union nord-africaine de football des natifs de 2003, prévu du 8 au 15 novembre, à Tunis, a été effectué jeudi, en marge de la réunion des Directeurs Techniques des fédérations membres de l’UNAF.

Le tirage au sort a donné lieu à un premier groupe composé de la Tunisie, de l’Algérie et de la Libye et d’un deuxième groupe comprenant les équipes du Maroc, de l’Egypte et de la Mauritanie qui participe en tant qu’invite du tournoi.

Le onze national tunisien ouvrira sa participation face à l’Algérie, le 9 novembre, avant d’affronter la Libye le 13 du même mois. A l’issue de ce ces deux matches, la Tunisie disputera le 15 novembre un match de classement face à l’équipe de l’autre groupe qui occupera le même rang à l’issue de la phase de poules.

Le programme :

8 novembre 2021 :

Réunion technique

. Première journée (9 novembre 2021)

Groupe 1 (stade de l’Ariana)

14h00 : Tunisie – Algérie

Groupe 2 (stade du Kram)

14h00 : Maroc – Egypte

. Deuxième journée (11 novembre 2021)

Groupe 1 (stade l’Ariana)

14h00 : Algérie – Libye

Groupe 2 (stade du Kram)

14h00 : Egypte – Mauritanie

. Troisième journée (13 novembre 2021)

Groupe 1 (stade de l’Ariana)

14h00: Libye – Tunisie

Groupe 2 (stade du Kram)

14h00 : Mauritanie – Maroc

Matchs de classement (15 novembre 2021)

11h00 (Stade de Carthage ou du Kram) : 3e du Groupe 1 vs 3e du Groupe 2

13h00 (de l’Ariana) : 2e du Groupe 1 vs 2e du Groupe 2

14h30 (Stade du Kram) : 1er du groupe 1 vs 1er du Groupe 2