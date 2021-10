Tunisie – Météo : Températures en nette baisse

Les températures seront en nette baisse dimanche, avec des maximales de 18 à 22 degrés au nord et dans les hauteurs et entre 23 et 29 degrés au centre et au sud.

Pluies éparses accompagnées de nuages temporairement orageux sur les régions est du nord, du centre et du sud. Les précipitations seront localement abondantes avec localement des chutes de grêle. Le ciel sera nuageux a parfois très nuageux sur les régions est du nord, du centre et du sud, a passagèrement nuageux sur le rest des pays.

Le vent soufflera de secteur nord relativement fort d’une vitesse entre 30 et 40 km/h près des côtes à modéré à l’intérieur du pays. Mer agitée.