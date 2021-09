Tunisie : L’inquiétant bilan des accidents de la route

Depuis le début de l’année, 732 personnes ont perdu la vie et 4891 ont été blessées dans des accidents de la route, selon l’Observatoire national de la sécurité routière.

3538 accidents de la circulation ont été enregistrés entre le 1er janvier et le 24 septembre 2021, contre 3662 à la même période en 2020. Malgré une légère baisse du nombre des accidents, celui des décès a, malheureusement, connu une hausse avec 39 victimes de plus que l’année dernière, a indiqué le porte-parole de l’observatoire, Mourad Jouini.

Les mois de Juillet et Août 2021 ont été les plus meurtriers. Ainsi, 46 accidents de la route ont été enregistrés en août dernier, faisant 105 morts et 500 blessés, et 359 autres ont été enregistrés en juillet, faisant 89 morts et 488 blessés.

Comme à l’accoutumée, la palme revient au gouvernorat de Tunis (587 accidents et 87 morts), suivi du gouvernorat de Nabeul (316 accidents) et de Ben Arous (240).

S’agissant du nombre de décès, le gouvernorat de Sfax arrive au deuxième rang (68 morts et 2012 blessés), suivi du gouvernorat de Nabeul (47 morts et 446 blessés) et de Ben Arous (34 morts et 296 blessés).

L’excès de vitesse, l’inattention au volant ou au moment de traverser la chaussée demeurent les principales causes d’accidents mortels de la circulation, selon les données fournies par l’observatoire national de la sécurité routière.