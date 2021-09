Tunisie : Le Syndicat de défense du taxi individuel proteste, le 20 septembre 2021, devant le ministère du Transport

Le Syndicat national de la défense du taxi individuel organise, lundi 20 septembre 2021, un rassemblement de protestation devant le ministère du Transport et de la Logistique contre la non implication des professionnels dans la révision de la circulaire régissant l’octroi des autorisations.

Menaçant d’escalade et évoquant la possibilité d’observer une grève de la faim, les membres du Syndicat ont, par ailleurs, appelé à donner aux demandeurs d’autorisations de taxi individuel, la possibilité de suivre l’avancement de leurs dossiers déposés auprès des autorités compétentes.

Le Syndicat revendique, en outre, une réforme globale du secteur du transport public irrégulier, conformément aux recommandations de la note d’orientation issue du dialogue national sur le secteur du transport datant du 3 mai 2019.

Dénonçant le non respect du principe du pluralisme syndical par le ministère du Transport et de la Logistique, il a aussi, appelé à se conformer à l’article 35 de la Constitution garantissant la liberté d’expression et de proposition et le pluralisme syndical.

Il a également, exhorté l’autorité de tutelle à informer les différents syndicats professionnels des décisions et circulaires régissant la profession et des jugements tranchant les litiges et différends opposant les professionnels aux structures professionnelles.