Tunisie – Météo : pluies éparses attendues dans ces régions

Des cellules orageuses se formeront mercredi après-midi, sur les hauteurs Ouest et seront accompagnées de pluies éparses avec possibilité de chute de grêle par endroits au Kef, Siliana et Kasserine, selon l’institut national de la météorologie(INM).

Les précipitations concerneront progressivement, en fin de journée certaines délégations Est notamment les gouvernorats du Kairouan et Sidi Bouzid.

Une baisse relative des températures est également prévue dans le nord, sur les hauteurs et les régions côtières. Les maximales évolueront entre 29 et 36 degrés et entre 37 et 43 degrés ailleurs, avec coup de sirocco.

S’agissant du vent, la vigilance est de mise à proximité des côtes Nord et du golfe de Hammamet, où sa vitesse atteindra 50 Km/h. La mer sera agitée à très agitée dans le nord et dans le golfe de Hammamet houleuse à agitée ailleurs.