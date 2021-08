Ahlam Gzara : Comme pour tous les médicaments les vaccins anti Covid-19 peuvent provoquer des effets secondaires légers

“Comme pour tous les médicaments, les vaccins anti Covid-19 peuvent provoquer des effets secondaires légers a indiqué mercredi, la directrice des soins de santé de base et membre du comité de vaccination au ministère de la Santé, Ahlam Gzara.

Elle a souligné dans une déclaration aux médias en marge d’une cérémonie organisée à la municipalité de Tunis à l’occasion de la remise de concentrateurs d’oxygène par la municipalité au ministère de la Santé, que les effets secondaires recensés au cours des deux journées de vaccination intensive les 8 et 15 août ” sont simples et légers et n’ont eu aucun impact significatif sur la santé des citoyens “.

Gzara a expliqué qu’au cours de ces deux journées de vaccination intensive, la cellule de suivi du Centre national de pharmacovigilance a fait le suivi de tous les effets secondaires liés à la vaccination, qui a-t-elle précisé “se sont avérés simples et légers et sans conséquences pour la santé”.

“En cas d’apparition d’effets secondaires sévères, il est important de s’interroger sur leur origine avant de les attribuer au vaccin”, a-t-elle relevé.

Elle a affirmé que le nombre de personnes vaccinées au cours de la deuxième journée de vaccination intensive a atteint 600 000, alors qu’1 million et 185 000 personnes, inscrites sur ” Evax ” ont été convoquées.

” On aurait souhaité une plus grande affluence pour cette deuxième journée de vaccination intensive”, a-t-elle dit, signalant que les deux journées de vaccination ont connu une réussite après la vaccination de près d’1 million et 150 mille tunisiens.

“Notre objectif est de vacciner les personnes n’ayant pas encore bénéficié de la vaccination, à l’instar de la campagne de vaccination organisée aujourd’hui à la municipalité de Tunis au profit des agents de la municipalité de Tunis.

Elle a indiqué que cet effort se poursuivra en coopération avec les centres de santé de base dans toutes les délégations et environ 500 pharmacies, les cliniques privées et en milieu professionnel dans divers secteurs, à l’instar de la campagne qui sera organisée à l’établissement de la télévision tunisienne.