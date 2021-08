EST : Ben Cherifia prolongé, Machmoum sang et or pour 3 ans

L’Espérance Sportive de Tunis a annoncé, jeudi, sur son site officiel, le renouvellement du contrat de son gardien international Moez Ben Cherifia pour trois ans.

Ben Cherifia, 30 ans, est le gardien de l’équipe sang et or depuis 2010. Avec son club, il a remporté plusieurs titres locaux et continentaux, notamment la Ligue des Champions d’Afrique à trois reprises (2011, 2018 et 2019).

D’autre part, le club champion de Tunisie a signé un contrat avec l’ex-arrière droit de l’US Monastir, Zied Machmoum, pour une période de trois ans.

Mercredi, l’Espérance de Tunis a renouvelé les contrats des joueurs Khalil Chammam pour une saison et Amine Ben Hmida pour trois années, en plus du contrat signé lundi avec l’attaquant nigérian Annayo Iwala pour une durée de trois ans.