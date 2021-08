Des Cellules orageuses accompagnées de pluies éparses sont atdans le nord dès l’après-midi. Temps peu nuageux dans le reste des régions.

Les températures maximales oscilleront entre 33°c et 38°c dans les côtes du nord et le sahel et entre 40°c et 45°c dans le reste des régions. Elles atteindront 47°c dans le sud-ouest et seront accompagnées de coups de sirocco.

Vents modérés. Leur vitesse atteindra 40 km/h près des côtes. Mer agitée.