Béja : Des manifestants appellent au “départ du gouvernement” et au “changement du système politique”

Des dizaines de manifestants se sont rassemblés, dimanche, en ce jour de célébration de la fête de la République, devant le siège du gouvernorat et du local du parti Ennahdha à Béjà, pour crier leur colère contre la détérioration de la situation sanitaire et le manque de projets de développement dans la région.

Les manifestants ont également appelé au “départ du gouvernement” et au “changement du système et régime politiques”.

L’épidémie de Covid-19 a révélé les insuffisances du système de la santé publique, a estimé Me Karim Hasnaoui, l’un des manifestants, dans une déclaration à l’agence TAP.

Ce rassemblement “spontané” des manifestants vient exprimer les inquiétudes que vivent au quotidien les Tunisiens, a-t-il ajouté.

D’après lui, le régime politique a “échoué” et a commis plusieurs “erreurs catastrophiques et de stratégie”, ce qui a eu un impact négatif sur la qualité et le niveau de vie des Tunisiens, en particulier des citoyens de Béja.

Pour lui, la région de Béja figure parmi les régions les plus endeuillées par la Covid-19 au vu de “la situation catastrophique” de son système de santé.

Me Karim Hasnaoui a appelé le Président de la République à appliquer l’article 80 de la Constitution pour “éviter un retour au passé”.

Il a estimé que les manifestations actuelles ressemblent à celles vécues au cours des années 1978 et 1984 étant donné qu’elles sont ” le résultat de la détérioration du niveau de vie”.

“Ces mouvements de contestation sont spontanés et ne sont l’oeuvre d’aucune partie politique”, selon lui.