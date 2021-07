Le temps est aujourd’hui, dégagé à peu nuageux dans la plupart des régions du pays. Les températures sont en hausse au nord avec des degrés situés entre 34 et 39 près des côtes et sur les hauteurs et entre 38 et 42 sur le reste des régions avec des coups de sirocco, localement.

Le vent souffle de secteur Est faible à modéré, d’une vitesse de 10 à 25 km/h et devient plus fort près des côtes (entre 30 et 50 km/h). La mer est peu agitée à agitée, l’après-midi.