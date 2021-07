Tunisie – Météo : Temps venteux et températures entre 28° C au Nord et 41 ° C au Sud

Le temps sera dimanche peu nuageux sur la plupart des régions.Les nuages seront localement, denses et accompagnés quelques pluies éparses, à l’extrême Nord.

Vent du secteur nord relativement fort à fort, d’une vitesse oscillant entre 40 et 60 km/h au Nord et au Centre, et faible à modéré au Sud, d’une vitesse variant entre 15 et 30km/h

Mer houleuse au Golf de Gabès, agitéé au Golfe de Tunis, et très agitée ailleurs.

Les températures seront stables. Les maximales oscilleront entre 28 et 33 degrés au Nord et sur les hauteurs, entre 33 et 39 degrés ailleurs et atteindront 41 degrés au Sud-Ouest.