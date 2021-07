Kébili-Covid : Confinement sanitaire ciblé à Jemna

Le maire de Jemna (gouvernorat de Kébili), Nizar Najeh a décidé, mercredi, d’instaurer un confinement sanitaire ciblé sur toute la circonscription municipale, pour une période de 10 jours à partir du 7 juillet courant, et ce en vue de limiter la propagation du Coronavirus dans la ville.

Parmi les mesures relatives à cette décision, la suspension des marchés hebdomadaires des fruits et légumes et dattes ainsi que l’interdiction de toutes les manifestations et cérémonies publiques et privées, dont la signature des contrats de mariage à la municipalité.

La décision prévoit également l’interdiction de l’usage des tables et chaises et la consommation sur place dans les cafés et restaurants ainsi que la suspension des prières dans les mosquées.

Selon la même source, un générateur électrique a été installé, mercredi, au centre régional de vaccination contre le Coronavirus à la Maison des Jeunes de Kébili, en prévision de toute coupure d’électricité dans cet espace où des quantités de doses de vaccin sont stockées.