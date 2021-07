Tunisie – CNAM : prolongation de la validité des cartes de soins jusqu’au 31 juillet 2021

La caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) a annoncé samedi la prolongation des délais de validité de la carte des soins jusqu’au 31 juillet courant en raison du confinement sanitaire général et ciblé dans plusieurs régions.

Selon un communiqué publié aujourd’hui, la CNAM a indiqué que cette mesure s’applique aux cartes de soins qui ont expiré à la date du 30 juin 2021, ajoutant que la prolongation a été effectuée d’une manière automatiquement sans que les affiliés ne soient obligés de se déplacer aux centres de la CNAM.

Sont concernés par cette mesure, les bénéficiaires de tous les régimes de couvertures et de soins a indiqué la CNAM, ajoutant que les délais de dépôt des demandes de remboursement des frais et de prise en charge des soins qui sont soumis à l’accord préalable et les demandes de prise en charge des maladies et des frais d’accouchements ont été prolongés jusqu’à nouvel ordre.

Elle a appelé les affiliés sociaux à éviter le déplacement aux centres de la CNAM sauf pour nécessité.

La CNAM a précisé que ces décisions d’inscrivent dans le cadre des mesures exceptionnelles visant à appuyer l’effort national pour la lutte contre le coronavirus et concrétiser le principe de la continuité des soins.