Nabeul-Covid19 : Un confinement sanitaire ciblé du 4 au 18 juillet 2021

Le comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles à Nabeul a décidé, samedi , d’instaurer un confinement sanitaire ciblé dans tout le gouvernorat, à compter du 4 jusqu’au 18 juillet 2021, a indiqué à la TAP, le gouverneur de Nabeul, Mohamed Ridha Mlika.

Parmi les mesures préventives adoptées par le comité, l’interdiction des déplacements à partir et vers le gouvernorat de Nabeul, sauf pour les cas d’urgence et pour les mouvements relatifs aux examens nationaux et universitaires, un couvre feu décrété de 20h à 5h à l’exception des travailleurs de nuit et les cas d’urgence.

Le comité a également décidé d’interdire toutes les cérémonies publiques et privées, la suspension des marchés hebdomadaires des manifestations scientifiques, culturelles et sportives et la fermeture des lieux de culte.

Il s’agit aussi d’interdire l’usage des espaces fermés dans les cafés et restaurants, l’interdiction de l’usage des chaises à partir de 16h et la limitation à 30% de la capacité d’accueil des espaces commerciaux, avec une stricte application du protocole sanitaire sous peine de fermeture.

Durant cette période, les salles de sport, de fêtes, et de jeux, des bains maures publics et privés sont fermés.