Immigration illégale : Sauvetage de 36 personnes ayant tenté de traverser les frontières sur les côtes de Korba et Kerkennah

Dix-neuf personnes, qui tentaient de traverser clandestinement les frontières maritimes, ont été secourues, hier samedi, sur les côtes de Korba (Gouvernorat de Nabeul) par une brigade relevant de la Garde maritime de Nabeul, a indiqué le porte-parole de la Garde nationale, le colonel major, Houssemeddine Jebabli.

Toujours selon lui, 17 autres personnes ont été sauvées sur les côtes de Kerkennah (Sfax), par la Garde maritime de Louata (île de Kerkennah), après le naufrage de l’embarcation qu’elles utilisaient pour franchir illégalement les frontières.

Jebabli a également fait savoir sur sa page Facebook qu’une brigade relevant de la garde maritime de Mahdia a arrêté trois individus, dont un est recherché pour consommation de stupéfiants et condamné à une année de prison. Ces individus qui se cachaient dans une maison abandonnée et détenaient 4 bidons d’essence et une somme d’argent en monnaies étrangères et nationales, s’apprêtaient à participer à une traversée clandestine.

Le porte parole de la Garde nationale a fait savoir que les enquêtes ont permis d’arrêter l’intermédiaire de cette opération, qui a reçu des sommes allant de 3500 à 6 mille dinars par personne.