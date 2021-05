Ciel partiellement voilé mercredi, sur toutes les régions à densément nuageux sur le nord et les régions ouest avec quelques pluies éparses et locales.Températures stables.

Les maximales seront comprises entre 25 et 30°C dans le nord et les régions-Est et entre 30 et 35 ° ailleurs.La vitesse du vent régresse à 40 km/h. Mer agitée à peu agitée sur toutes les côtes.