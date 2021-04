RAMCO TRAVEL, certifiée ISO 9001

Alors que le secteur du tourisme est touché de plein fouet, RAMCO Travel And Events (agence de voyages, licence A, agréée IATA et basée au Lac 2) n’a pas hésité à mettre à profit cette situation pour mettre à niveau ses processus de travail et ses services.

Ainsi, six ans seulement après le démarrage de ses activités, Ramco Travel and Events vient d’obtenir la certification ISO 9001 de la part du cabinet AFAQ AFNOR International. L’agence figure désormais parmi les premières dans le secteur en Tunisie à obtenir une telle distinction. Cette certification s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la BERD et la FTAV.

L’ISO 9001 reste la norme de management la plus déployée et la plus reconnue à l’échelle internationale pour donner une assurance sur la qualité des services en fixant des normes qui ont pour objectif d’améliorer en permanence la satisfaction des clients et de fournir des services conformes à leurs attentes et aux exigences légales et réglementaires.

“Notre agence a toujours mis ses clients au centre de ses préoccupations et cette certification est le fruit de notre engagement et du dévouement de notre équipe dans l’amélioration continue de nos services afin de garantir leur satisfaction“, indique le directeur général, Rami Haj Aïssa.

Ramco Travel, bien plus qu’une agence de voyages

Spécialisée dans la billetterie et les séjours d’hôtel (en Tunisie et à l’étranger) et dans l’organisation de voyages dans les quatre coins du monde, Ramco Travel a toujours affiché une volonté à se distinguer et à sortir du lot en proposant des destinations hors normes et un maximum de services et d’assistance à ses clients.

Reconnu aussi pour son concept novateur “Corporate Travel Experts” dédié aux entreprises comme une agence qui n’est pas un simple service de billetterie ou de réservations d’hôtels, RAMCO Travel a pu asseoir, au fil du temps, grâce à l’implication d’une équipe expérimentée, une politique stratégique respectable en s’ouvrant davantage sur du consulting basé sur la réduction des coûts de voyages pour ses entreprises clientes, dont des multinationales implantées en Tunisie et des ONG .

Le développement et la diversification

Au cours de l’année 2020, RAMCO Travel a procédé́ au changement de son identité́ visuelle (logo et charte graphique) afin d’apporter un nouveau souffle qui correspond mieux à son image. L’agence a mis en œuvre d’autres projets qui seront lancés au mois de juin 2021 dont le développement d’un nouveau site web qui met en avant les nouvelles technologies de l’E-Tourisme et qui révolutionnera l’offre sur le marché tunisien.

Etant aussi une agence qui développe permanemment son activité, RAMCO a présenté sa nouvelle agence Ramco Medical Assistance, créée en 2019 et faisant partie du groupe qui opère dans le secteur du tourisme médical, et qui propose une prise en charge complète et personnalisée des patients venus des pays européens pour effectuer leurs interventions de chirurgie esthétique en Tunisie.

L’objectif étant de se positionner comme une agence de référence dans le domaine en améliorant de façon continue la qualité de ses services et en développant son réseau de partenaires. Et ce, pour contribuer à l’amélioration de l’image du tourisme tunisien.