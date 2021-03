Tunisie : Le rapport sur le bilan des activités de la HAICA remis au président Kaïs Saïed

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi, au Palais de Carthage, Nouri Lajmi et Hichem Snoussi, respectivement président et membre de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, qui lui ont remis un rapport sur les activités de la HAICA pour l’année 2018.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, appelé à examiner au plus vite le dossier des chaines qui transmettent leurs programmes de manière illégale et à lutter contre la corruption dans le secteur des médias.

Il a, également, appelé à faire cesser la propagande politique et à mettre un terme au financement étranger de nombre de médias afin qu’ils ne soient pas sous le joug des lobbies financiers et des groupes de pression en Tunisie et à l’étranger; qu’ils ne perdent pas leur crédibilité et ne deviennent ainsi des outils de propagande influençant l’opinion publique dans le but de parvenir au pouvoir ou de s’y maintenir.

Le président Kaïs Saïd a réitéré son total soutien aux médias libres et honnêtes et sa détermination à ce que les médias soient totalement indépendants du pouvoir politique. Il a déclaré accorder un “intérêt constant” au paysage audiovisuel.

Le chef de l’Etat a, en outre, pris connaissance des obstacles que rencontre la HAICA dans l’accomplissement de sa mission et l’exercice de son rôle de régulation et de contrôle ainsi que des pressions qu’elle subit.

Il a, dans ce sens, affirmé l’importance de préserver l’indépendance de la HAICA, de faire appliquer la loi à tous sans exception et de lutter contre les dépassements et les pratiques de certains médias.

De son côté, le président de la HAICA a annoncé la création prochaine d’une équipe de travail qui aura pour mission d’élaborer un rapport sur les dysfonctionnements et les violations juridiques observés dans certains médias, indique la Présidence de la République dans un communiqué.