Tunisie : Mouvement de protestation à Gabès appelant à mettre fin aux dangers qui menacent la ville

Des dizaines de citoyens et de militants de la société civile se sont rassemblés, dimanche devant le siège du gouvernorat de Gabès pour exprimer leur colère en raison de la multiplication des accidents dans le zone industrielle de Gabès et des dangers qui menacent la ville, appelant au changement du modèle de développement actuel basé sur l’industrie chimique et à créer des activités propres qui ne portent pas atteinte à l’environnement et ne menacent pas la vie des habitants.

Les manifestants ont appelé à transférer les unités industrielles hors des zones urbaines et à créer de nouvelles unités industrielles conformes aux normes environnementales internationales, tenant l’Etat entièrement responsable des accidents qui pourraient survenir à l’avenir.

Suite à l’incendie survenu, hier samedi, dans une usine d’asphalte dans la zone industrielle de Gabès, des sections d’organisations nationales ont publié des communiqués dans lesquels ils ont mis en garde contre les risques industriels existants, appelant le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour protéger la région et à mener une enquête transparente sur l’accident qui a fait 5 mort et un blessé.