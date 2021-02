Lyon s’impose dans la douleur à Brest

L’Olympique Lyonnais retrouve provisoirement le fauteuil de leader de la Ligue 1. En ouverture de la 26e journée de championnat, l’OL s’est imposé 3-2 sur la pelouse du Stade Brestois ce vendredi soir. Si le score est serré, les deux équipes ont dominé l’une après l’autre.

Lyon l’a fait pendant une grande partie de la première période, à partir de l’ouverture du score de Lucas Paqueta (9e), qui a profité d’une grosse erreur de Sébastien Cibois.

A la pause, les Lyonnais menaient 3-0 après deux autres buts de Aouar (29e) et Depay (44e, sur pénalty). Mais Brest est revenu pied au plancher, et s’est très vite redonné de l’espoir avec un but de Chardonnet (53e). Prenant d’assaut la surface lyonnaise, les Brestois n’ont finalement réussi à inscrire qu’un seul autre but, par Irvin Cardona (74e).