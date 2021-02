Coupe de la Confédération (barrages aller) – CSS-AS Kigali 4-1 : les déclarations

Déclarations après le match ayant opposé le CS Sfaxien à l’AS Kigali (4-1), samedi à Sfax, pour le compte des barrages aller de la Coupe de la Confédération africaine de football :

Anis Boujelbène (entraineur du CS Sfaxien) : “Nous avons livré un bon match face à un adversaire qui force le respect et qui compte dans ses rangs cinq joueurs internationaux. On a su gérer les situations difficiles et on a fini par s’imposer sur un large score qui témoigne de notre supériorité et qui nous donne plus de confiance pour la suite du parcours”.

Eric Nshimiyimana (entraineur de l’AS Kigali) : “C’était un bon match et on aurait pu réaliser un meilleur score. Nous avions affaire à un adversaire coriace et plus fort sur le plan offensif qui a réussi à faire la différence en seconde période.

Au match retour, nous jouerons pour la victoire, malgré cette loudre défaite.