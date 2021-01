Trophée des champions : Neymar opérationnel contre Marseille

Le Paris SG a annoncé mardi le retour de Neymar, remis d’une blessure à une cheville, pour le Trophée des champions, mercredi à Lens, contre Marseille, un “match spécial” pour l’entraîneur Mauricio Pochettino qui en fait une question de “fierté”.

Le Brésilien est l’un des quatre joueurs à avoir reçu le feu vert médical, avec Presnel Kimpembe, Leandro Paredes et Danilo Pereira, selon le PSG.

Blessé par un tacle du Lyonnais Thiago Mendes le 13 décembre dernier, “Ney” a repris l’entraînement collectif lundi.

“J’ai vu qu’il travaillait bien, c’est une joie de l’avoir dans le groupe”, a expliqué le gardien Keylor Navas mardi, en conférence de presse.

“Il essaye de récupérer à 100% pour jouer ce genre de match qu’il aime.

Nous voulons l’avoir sur le terrain, mais c’est une décision du staff technique à la fin”, a-t-il poursuivi.

“Nous déciderons demain (mercredi) s’il jouera”, a expliqué Pochettino, sans en dire plus.

L’infirmerie parisienne, pleine au moment de la trêve, continue de se vider, à mesure que le PSG essaye de monter en puissance, avec le 8e de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone en ligne de mire, en février.

Seuls sont indisponibles le défenseur latéral Juan Bernat (genou), blessé de longue date, le troisième gardien Alexandre Letellier (coude), ainsi que Colin Dagba, Thilo Kehrer et Rafinha, tous à l’isolement après un test positif au Covid-19.

Paris retrouve Marseille mercredi, quatre mois après avoir perdu son premier “Clasico” en neuf ans (1-0).

C’est l’occasion parfaite pour Pochettino, officialisé dans ses nouvelles fonctions début janvier, de lancer son mandat, lui qui n’a remporté aucun titre comme entraîneur dans sa carrière. “C’est un match spécial, contre un club rival.

Le plus important, c’est de gagner.

C’est aussi une question de fierté, c’est important pour remporter un titre”, a dit l’Argentin.

L’ancien défenseur du PSG a joué six “Clasicos” contre l’OM entre 2001 et 2003, pour trois succès (et un but). “Je m’en souviens très bien. Je sais ce que ces rencontres veulent dire pour nos supporters. Nous partageons ce sentiment”, a expliqué “Poche”.