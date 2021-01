Reprise des projections à la Cinémathèque Tunisienne : L’oeuvre du Britannique Ken Loach à l’honneur du 8 au 17 janvier 2021

Après une interruption de plusieurs mois due à la pandémie de la Covid-19 qui dure depuis le mois de mars dernier, les projections sont de retour à la Cinémathèque Tunisienne qui prévoit un premier cycle en ce mois de janvier 2021, dédié à l’oeuvre remarquable du grand réalisateur britannique Ken Loach.

Les projections auront lieu comme d’habitude à la salle Taher Cheriaa, au siège de la Cinémathèque Tunisienne à la Cité de la Culture. En application du protocole sanitaire, la présence du public sera limitée à deux tiers de la capacité d’accueil habituelle de la salle qui compte 150 sièges.

La plupart des projections auront lieu durant les deux Week-ends entre le 8 et le 17 janvier (Vendredi, samedi et dimanche). Au cours de la semaine, une seule projection est prévue le mardi sachant que pour le Lundi il n’ y a pas d’activités à la Cinémathèque.

Cette reprise est décidée “malgré l’incertitude et le manque de visibilité dus à la pandémie.. “, lit-on dans l’éditorial signé par Tarek Ben Chaabane, directeur de la Cinémathèque qui annonce un programme d’activités couvrant le premier trimestre de l’année 2021.

” Nous oeuvrons à renforcer et à valoriser le répertoire non-film en enrichissant la collection d’affiches de films, en publiant une collection dédiée aux scénarios de films tunisiens et en lançant une revue à caractère scientifique consacrée au 7ème art.. “, lit-on encore.

Tarek Ben Chaabane indique également la prochaine inauguration de la Bibliothèque de la cinémathèque qui sera dotée d’un espace de visionnage.

Par ailleurs, il rappelle les fondamentaux de la cinémathèque dont la vocation est aussi de participer à la restauration et la numérisation des archives filmiques tunisiennes.

Côté programmation, la Cinémathèque continue dans la même perspective instaurée depuis sa création en 2018 à travers des cycles de projection et des rétrospectives qui jettent la lumière sur l’œuvre de cinéastes et des cinématographies connus et moins connus.

Ken Loach sera à l’honneur durant la semaine du 8 au 17 janvier 2021 à la Cinémathèque Tunisienne qui prévoit la projection de cinq œuvres de ce grand cinéaste britannique qui est l’un des réalisateurs les plus récompensés au festival de Cannes.

Ken Loach ou Kenneth Charles Loach est un natif du 17 juin 1936 dans la ville Nuneaton du Comté de Warwickshire au Royaume-Uni. Ce réalisateur de cinéma et de télévision est connu pour ses œuvres qui marquent ses positions politiques d’un militant habité par les causes de la société et de son époque.

Il est doublement lauréat de la Palme d’or au Festival de Cannes pour ses films ” Le Vent se Lève ” (2006) et ” Moi, Daniel Blake ” (2016) devenant ainsi l’un des 8 cinéastes doublement primés par la prestigieuse distinction cannoise.

Une sélection de ses œuvres, récentes et moins récentes, sont au programme de la semaine à la Cinémathèque, à savoir ” Pas de Larme pour Joy ” 1967), ” Family Life ” (1971), ” Le Vent se lève ” (2006) ” Moi, Daniel Blake ” (2016) et son tout dernier film ” Sorry We Missed You ” (2019).

Le line-up de la semaine prévoit un gros plan sur l’oeuvre de l’Américain Stanley Kubrick né en 1928 aux Etats-Unis et décédé en 1999 au Royaume-Uni. Pour ce réalisateur, photographe, scénariste et monteur sont présentés deux de ses films dont il est le réalisateur, scénariste et coscénariste.

” BARRY LYNDON ” (1975), est lauréat en 1976 de quatre Oscars et deux prix Bafta l’équivalent britannique des Oscars et ” EYES WIDE SHUT ” (Les Yeux Grand Fermés), sorti en 1999, est un film basé sur la nouvelle “Traumnovelle d’Arthur Scnitzler (1926). Ce dernier était son tout dernier film avec à l’affiche Tom Cruise et Nicole Kidman.

Ce grand spécialiste des films de science fiction est l’auteur de “2001, l’Odyssée de l’espace” 1968), un film britannico-américain qu’il a coécrit avec le grand romancier de la science-fiction Arthur C.Clarke.

Inspiré de “A l’aube de l’histoire” et “la sentinelle”, nouvelles du romancier britannique, “2001, l’Odyssée de l’espace” remporte en 1969 l’Oscar des meilleurs effets visuels des Academy Awards, la meilleure direction artistique et la meilleure bande originale des British Academy Awards en plus d’autres distinctions.

La semaine verra aussi en la projection du documentaire “143 Rue du Désert ” ou “143 Sahara Street” (100′, 2019) de l’Algérien Hassène Ferhani. Il est le réalisateur, le scénariste et le directeur de la photographie dans ce film du genre road-movie qui est une production entre l’Algérie, la France et le Qatar.

Connu pour remarquable “Dans ma tête un rond-point, le documentariste explore cette fois-ci les beaux paysages de l’Algérie dans ce nouveau documentaire. Synopsis; “en plein désert algérien, dans son relais, une femme acceuille, pour une cigarette ou un café, des routiers, des êtres en errances et des rêves..Elle s’appelle Malka”.

Voici le programme complet de la Semaine du 8-17 Janvier 2021:

Vendredi 8 janvier

17h00 : I, DANIEL BLAKE de Ken Loach, 2016, Royaume Uni, 100′

Samedi 9 janvier

14h00 : LE VENT SE LEVE de Ken Loach, 2006, Royaume Uni, 127′

17h00 : SORRY WE MISSED YOU de Ken Loach, 2019, Royaume Uni, 101′

Dimanche 10 janvier

15h00 : EYES WIDE SHUT de Stanley Kubrick, 1999, Etats Unis, 159′

Mardi 12 janvier

16h00 : 143, RUE DU DESERT de Hassen Ferhani, 2019, Algérie, 104′

Vendredi 15 janvier

17h00 : LE VENT SE LEVE de Ken Loach, 2006, Royaume Uni, 127′

Samedi 16 janvier

14h00 : PAS DE LARME POUR JOY de Ken Loach,1967, Royaume Uni, 101′

17h00 : FAMILY LIFE de Ken Loach, 1971, Royaume Uni, 108′

Dimanche 17 janvier

15h00 : BARRY LYNDON de Stanley Kubrick, 1975, Etats Unis, 159′